Zwei Todesopfer Erneut schwere Erdbeben in Afghanistan

Ein örtlicher Beamter sagt, dass die Zahl der Toten und Verletzten wohl noch steigen werde, da noch nicht alle Opfer aus entlegeneren Gebieten in die Krankenhäuser gebracht werden konnten. Laut der US-Erdbebenwarte hatte das Beben eine Stärke von 6,3 und ereignete sich rund 30 Kilometer von der Stadt Herat entfernt. Es gab mehrere Nachbeben.

Viele der Dörfer liegen in Trümmern, tausende Bewohner wurden obdachlos. In der Provinzhauptstadt Herat hatten die ersten Bewohner gerade erst begonnen, in ihre Häuser zurückzukehren, als sich das jüngste Beben ereignete.