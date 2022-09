Nur wenige Minuten später heißt es aus dem Büro von Prinz William, dass er ebenfalls nach Balmoral reisen werde. Später kündigt auch ein Sprecher von Prinz Harry und dessen Frau Meghan an, das Paar werde nach Schottland eilen. Letztlich fährt jedoch nur Harry. Der Prinz und seine Gemahlin, die in den USA leben, halten sich gerade in Großbritannien auf. Anfang der Woche waren sie noch zu Besuch in Deutschland.