Terroranschlag nahe Moskau Baerbock verurteilt "feigen, unmenschlichen Terror"

Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich nach dem Anschlag erschüttert gezeigt. "Es gibt keine Legitimation dafür", schrieb er am Samstag auf der Plattform X. "Die Spiralen der Gewalt sind Begleitumstände von Imperialismus, Militarismus, Terrorismus, Chauvinismus. Dieser Dreck ist bitter, tödlich und zum heulen", so der Regierungschef weiter.

Der UN-Sicherheitsrat forderte Aufklärung. Täter, Organisatoren, Finanziers und Sponsoren müssten zur Rechenschaft gezogen und vor Gericht gestellt werden, hieß es in einer Mitteilung des mächtigsten UN-Gremiums der Vereinten Nationen in New York. Alle Staaten seien aufgefordert, nach dem Völkerrecht und den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates aktiv mit der Regierung Russlands und anderen zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten. UN-Generalsekretär António Guterres sprach den betroffenen Familien sein "tiefes Beileid" aus.