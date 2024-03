Nach dem Anschlag auf das Veranstaltungszentrum Crocus City Hall in der Stadt Krasnogorsk nahe Moskau ist die Zahl der Toten auf 133 gestiegen. Das teilte das zuständige Ermittlungskomitee mit. Beim Wegräumen der Trümmer in der Konzerthalle hätten Einsatzkräfte weitere Leichen gefunden.

Der russische Präsident Wladimir Putin setzte für Sonntag einen nationalen Trauertag an. In einer Ansprache an die russische Bevölkerung bezeichnete er den Angriff auf den Konzertsaal als "barbarische terroristische Tat" und kündigte an, alle Verantwortlichen für den Angriff würden "bestraft". Putin warf der Ukraine zugleich vor, in den Anschlag verwickelt zu sein. Nach seinen Worten haben die Angreifer versucht, in die Ukraine zu fliehen.