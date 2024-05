Die AfD-Delegation hatte zuvor gegen den drohenden Ausschluss protestiert: Krahs Verhalten rechtfertige nicht den Ausschluss aller AfD-Abgeordneten, hieß es in einer Mail der AfD-Delegationsvorsitzenden Christine Anderson an den Fraktionsvorstand. Sie schlug vor, Maximilian Krah aus der Fraktion auszuschließen. Krah habe "den Zusammenhalt und den Ruf" der Fraktion beschädigt, hieß es in dem Schreiben Andersons. Der Antrag, Krah auszuschließen, wurde von sieben der neun AfD-Abgeordneten unterstützt.