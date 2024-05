G. wird eine Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall zur Last gelegt. Dem Generalbundesanwalt zufolge soll der Beschuldigte Informationen über Verhandlungen im EU-Parlament an China weitergegeben und chinesische Oppositionelle in Deutschland ausgespäht zu haben. Krah hat Jian G. kurz nach dessen Festnahme entlassen.