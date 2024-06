Und wie erfolgreich ist die Ukraine damit, ihre Perspektive auf den Krieg zu vermitteln?

Das wird man erst nach dem Gipfel wirklich einschätzen können. Denn die vollständige Liste der Teilnehmerländer wird laut der Gastgeberin Schweiz erst am Vorabend des ersten Gipfeltages bekanntgegeben. Bisher spricht die Schweiz von Zusagen aus etwa 90 Ländern, rund die Hälfte davon soll durch Staats- und Regierungschefs vertreten sein.

Selbst wenn es bei 90 Staaten bleibt, wäre der Gipfel recht groß, was Kiew als Erfolg für sich verbuchen könnte. Dass es zunächst nur um drei Punkte der Formel gehen und das Abschlussstatement wohl recht allgemein bleiben wird, war ursprünglich wohl nicht im Sinne er ukrainischen Staatsspitze. Aber der Gipfel hat das Potential, der Anfang eines neuen, großen Prozesses zu sein, der neue diplomatische Türen aufstoßen könnte.

China wird nicht an der Konferenz teilnehmen, hat aber enge Verbindungen zu den Ländern des globalen Südens, wie etwa Südafrika oder Brasilien. Welche Auswirkungen hat es auf diese Staaten, dass China nicht dabei ist?

Die Ukraine hat sich um die Teilnahme Chinas intensiv bemüht, aber es hat sich früh abgezeichnet, dass Peking auf keinen Fall mit ranghohen Vertretern dabei sein würde. Dass China jetzt komplett abgesagt hat, ist keine Überraschung: Zwar sieht Peking Russlands Krieg gegen die Ukraine an sich wohl skeptisch und mag an einem umfassenden Sieg Russlands nicht interessiert sein. Dennoch teilt China die russische Sicht auf die Gründe für den Krieg.

Der Führung in Kiew sind zwei Dinge durchaus bewusst: Die Haltung Chinas wird sich kaum ändern und China wäre auch nicht an einem ukrainischen Sieg interessiert, weil das aus Pekings Sicht auch ein Sieg der USA wäre. Offenbar hat aber China in den letzten Wochen und Monaten intensiv daran gearbeitet, Länder des globalen Südens von der Teilnahme am Friedensgipfel abzuraten oder darauf hingewirkt, dass sie zumindest weniger hochrangige Vertreter schicken. Präsident Selenskyj hat darauf offensichtlich verärgert und recht emotional reagiert. Wie erfolgreich China damit aber tatsächlich war, bleibt abzuwarten.

Sollte etwa Saudi-Arabien, das bei bisherigen Gefangenenaustauschen eine wichtige Vermittlerrolle gespielt hat, wie von Medienberichten angedeutet, dem Gipfel fernbleiben, wäre das für die Ukraine enttäuschend. Denn gerade Staaten wie Saudi-Arabien oder etwa die Türkei, die sowohl mit der Ukraine als auch mit Russland relativ gute Beziehungen unterhalten, könnten bei Hintergrundgesprächen in der Schweiz eine bedeutende Rolle spielen. Bildrechte: IMAGO / Bestimage

Was weiß man denn über Themen für Gespräche abseits der offiziellen Agenda?

Es ist fast ausgeschlossen, dass es am Ende der aktuellen Kampfhandlungen eine prinzipielle Einigung zu territorialen Fragen gibt. Die Ukraine wird ihre besetzten Gebiete niemals als russisch anerkennen. Russland hat diese aber bereits als eigenes Staatsgebiet in seine Verfassung eingeschrieben und wird sie nicht freiwillig abgeben. Hier existiert kein Raum für einen Kompromiss.

Ein Waffenstillstand ohne Vorbedingungen ist jedoch irgendwann in fernerer Zukunft nicht ausgeschlossen. Aktuell sieht sich Russland allerdings in der Position militärischer Stärke - und so signalisiert Wladimir Putin mit seinen Verweisen auf die Istanbuler Verhandlungen von Ende März 2022 sowie auf einen angeblich auf 15. April 2022 datierten Entwurf eines Vertrages, unter welchen Bedingungen er im Moment für einen Waffenstillstand bereit wäre – und die sind für die Ukraine, wie bereits geschildert, inakzeptabel.

Wie nimmt die ukrainische Gesellschaft den anstehenden Friedensgipfel wahr?