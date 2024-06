Der Green Deal ist krisenfest, bilanzierte Felix Schenuit von der Stiftung Wissenschaft und Politik die vergangenen fünf Jahre im Vorfeld der Europawahl. "Wir haben eine ganze Reihe von in meiner Wahrnehmung unerwarteten regulatorischen Erfolgen gesehen." Die Mehrheiten seien trotz widriger Umstände insgesamt ziemlich robust gewesen, so der Forscher.

Allerdings attestierte er auch eine strukturelle Überforderung durch die große Zahl an Gesetzgebungspaketen und Maßnahmen. Diese Zahl ist tatsächlich bemerkenswert: Der "Legislative Train Schedule" des Green Deal – also gewissermaßen der politische Fahrplan – weist aktuell 168 "Carriages" – also politische Initiativen wie Gesetzesvorlagen – auf. 76 dieser Initiativen sind bereits abgeschlossen, 24 stehen kurz davor. Es ist also sehr viel geschafft und angegangen worden in der aktuellen Legislaturperiode. Das blieb laut Schenuit nicht ohne Folgen: "Wir sehen eine strukturelle Überforderung in der Administration in Brüssel, aber auch in den nationalen Verwaltungen und insbesondere auch bei weniger gut ausgestatteten Akteuren wie NGOs."

Und dann sei schlichtweg mittlerweile die Kompromissbereitschaft für politische Übereinkommen aufgebraucht, meint der Forscher. "Wir sehen das insbesondere in der Europäischen Volkspartei und immer dann, wenn die Landwirtschaft eine Rolle gespielt hat." Doch die EVP sei eine wichtige Stütze für den Green Deal gewesen. Sie habe die zentralen Dossiers immer mitgetragen, meint der Forscher.

Sind das also schlechte Voraussetzungen für die Zukunft des Green Deal? Ganz so düster, wie man befürchten mag, meinen Beobachterinnen und Beobachter, sieht es mit Blick auf die neuen Kräfteverhältnisse in Europa gar nicht aus.

Bildrechte: MDR Wissen

Wie bereits die Wahlumfragen prognostiziert hatten, stellen auch in der nächsten Legislaturperiode die konservative EVP und die Sozialdemokraten weiterhin die größten Fraktionen im Europaparlament. Gemeinsam mit den Grünen und den Liberalen reicht es also tatsächlich noch immer für Mehrheiten im Parlament. Dieses Ergebnis hatte Forscher Schenuit so erwartet. Die bisherige Green-Deal-Mehrheit bleibt zumindest rechnerisch intakt, konstatiert er. "Im parlamentarischen Alltag wird in Zukunft viel von den EVP-internen Konfliktlinien abhängen." Wie schon in der letzten Legislaturperiode müssten Mehrheiten für die Weiterentwicklung und Fortführung der Klimapolitik nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der Fraktionen gefunden werden, so Schneuit. "Auf die Abgeordneten, die an Klimadossiers arbeiten, kommt jetzt ein noch größerer Abstimmungs- und Verhandlungsbedarf zu."