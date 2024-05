Der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl - Maximilian Krah - ist von einem Wahlforum in Leipzig ausgeladen worden. Die Diskussion des europaweiten Informationsnetzwerkes "Europe Direct", des Uniradios Mephisto 97.6 und der Landeszentrale für politische Bildung mit sächsischen Spitzenkandidaten für die Europawahl soll heute stattfinden. In einer Mitteilung heißt es, man habe sich dazu entschieden, Krah als Person von dem Forum auszuladen.

Hintergrund seien seine Äußerungen in der italienischen Zeitung "La Stampa". In einem Interview dort hatte Krah gesagt, dass nicht alle SS-Leute Verbrecher gewesen seien. Diese Bewertung halten die Organisatoren des Wahlforums für untragbar. Die SS sei das zentrale Terrororgan im NS-Staat gewesen - verantwortlich für zahllose Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Geschichtsrevisionismus habe in der politischen Bildung keinen Raum. Die AfD sei über die Ausladung informiert worden und habe somit Gelegenheit, darauf zu reagieren.