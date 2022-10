Gewalt bei Demos im Iran Biden kündigt weitere Sanktionen an

Hauptinhalt

Noch in dieser Woche will US-Präsident Biden neue Sanktionen gegen den Iran verkünden. "Wir werden auch weiterhin iranische Beamte zur Rechenschaft ziehen und das Recht der Iraner auf freien Protest unterstützen." An der Universität in der iranischen Hauptstadt Teheran waren in der Nacht zum Montag Sicherheitskräfte mit massiver Gewalt gegen Studenten vorgegangen, die gegen das repressive islamische System demonstrierten.