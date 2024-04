Warnung an Israel Biden fordert konkrete Maßnahmen für Schutz von Zivilisten in Gaza

04. April 2024, 22:27 Uhr

US-Präsident Joe Biden hat Israels Premierminister Benjamin Netanjahu dazu aufgefordert, konkrete Schritte zu unternehmen, um das Leid für die Menschen im Gazastreifen zu verringern. In einem Telefonat am Donnerstag sprach Biden auch die Warnung aus, dass die künftige US-Politik in Bezug auf den Gazastreifen davon abhänge, wie Israel diese Maßnahmen umsetze.