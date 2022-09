Der 79-Jährige Biden hat bislang noch nicht offiziell angekündigt, 2024 erneut bei der Präsidentschaftswahl anzutreten. Am 8. November – in der Mitte seiner Amtszeit – stehen zunächst die für ihn enorm wichtigen Kongresswahlen an. Alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat werden neu gewählt. In zahlreichen Bundesstaaten stehen Gouverneurswahlen an.