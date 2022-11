Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte die FIFA die an der "One Love"-Kampagne beteiligten UEFA-Teilnehmer unter Druck gesetzt und sportliche Sanktionen angedroht. Der Weltfußballverband begründete sein Verbot mit den WM-Regularien. Explizit hob die FIFA Artikel 13.8.1 der Ausrüstungsregeln hervor. Er schreibt das Tragen einer von der FIFA gestellten Armbinde vor. Auch der Regelparagraf für (verbotene) politische Botschaften steht im Fokus. Inwieweit der streng muslimische WM-Gastgeber Katar in die Entscheidung involviert war, blieb zunächst offen.