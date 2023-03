Im Streit um das Verbrenner-Aus ab 2035 soll die EU-Kommission Medienberichten zufolge dem Bundesverkehrsministerium einen Kompromissvorschlag unterbreitet haben. Wie aus einem mehreren Nachrichtenagenturen vorliegenden Regulierungsvorschlag hervorgeht, will die Kommission Autos mit Verbrenner-Motor weiterhin zulassen. Allerdings soll das nur für Fahrzeuge gelten, die ausschließlich mit sogenannten E-Fuels betankt werden können – also synthetischen, mit Strom erzeugten Kraftstoffen. Der EU-Vorschlag fordert zudem, dass die Fahrzeuge technisch so konstruiert sein müssen, dass sie beim Betanken mit Benzin oder Diesel automatisch abschalten.