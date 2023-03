Ja, aber nur in Pilotanlagen. Der Kraftstoff für Testfahrten des ADAC etwa stammte aus einer Versuchsanlage der Bergakademie Freiberg in Chemnitz. Der Autohersteller Audi betreibt eine solche Anlage in der Schweiz, Porsche baut eine in Chile. Der Aufbau großer Produktionsanlagen kostet laut ADAC neben technologischem Know-how viel Zeit, Fläche und immens viel Geld.