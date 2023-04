In Estland steht knapp fünf Wochen nach den Parlamentswahlen ein neues Regierungsbündnis. Die wirtschaftsliberale Reformpartei der amtierenden Ministerpräsidentin Kaja Kallas, die Sozialdemokraten und die liberale Partei Eesti 200 einigten sich in Tallinn auf einen Koalitionsvertrag.

Ministerpräsidentin Kaja Kallas Bildrechte: dpa

Ihre Reformpartei hatte bei der Wahl am 5. März einen klaren Sieg geholt und bleibt damit die mit Abstand stärkste politische Kraft in Estland. Bisher regierte die Reformpartei-Chefin in einem Dreierbündnis mit den Sozialdemokraten und der konservativen Partei Isamaa.



Kallas sagte: "Wir wollen, dass Estland geschützt wird, das Wohlergehen und der Lebensunterhalt unseres Volkes garantiert werden, die Staatsfinanzen in Ordnung sind, Bildung, Sprache und Kultur bewahrt werden und es morgen für alle besser wird".