Bildrechte: IMAGO / Shotshop

Europa-Parlament Keine EU-weiten Gesundheits-Checks für Autofahrer

Hauptinhalt

28. Februar 2024, 18:39 Uhr

Das EU-Parlament will es weiter den EU-Staaten überlassen, ob sie verpflichtende regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen von Autofahrern einführen wollen. In Deutschland hat sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing bereits gegen solche Tests für Autofahrer ausgesprochen. Die EU will nach den Wahlen im Sommer über weitere Änderungen für Autofahrer verhandeln.