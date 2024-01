Vor allem die nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmer – also Fahrradfahrer und Fußgänger – ärgern sich dem ADAC Monitor "Mobil in der Stadt" zufolge über E-Scooter-Fahrer. Bei Fußgängern sind die E-Roller besonders unbeliebt und stehen teils noch niedriger im Kurs als rücksichtslose Radfahrer.

Zu Recht, sagt Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Scooter kämen in der Unfall-Statistik schlecht weg: "Wir sehen gemessen am Fahrrad eine doppelt so hohe Frequenz von Unfällen mit Fußgängern. Jeder fünfte Unfall mit einem anderen Beteiligten, den ein E-Scooter verursacht, ist mit einem Fußgänger. Beim Fahrrad ist das nur jeder zehnte."