Der Einsatz soll nach Angaben von Diplomaten im Februar beginnen und die Angriffe jemenitischer Huthi beenden. Nach den derzeitigen Planungen will die EU europäische Kriegsschiffe und luftgestützte Frühwarnsysteme zum Schutz von Frachtschiffen in die Region entsenden. Eine Beteiligung an den US-Angriffen gegen Huthi-Stellungen im Jemen ist jedoch nicht geplant.