Unlängst hatte der sächsische Innenminister Armin Schuster (CDU) vor steigenden Flüchtlingszahlen gewarnt. Das sieht die Linke mit Blick auf die aktuellen Flüchtlingszahlen in Sachsen anders. Der Freistaat nehme weniger Geflüchtete auf als er müsste, erklärte die Abgeordnete Juliane Nagel am Mittwoch in Dresden. "Schusters Kritik ist wohlfeil. Wenn Menschen Schutz suchen, ist ihnen Schutz zu gewähren. Dafür sind die Länder der Bundesrepublik in gegenseitiger Solidarität verantwortlich. Sachsen kann seinen gerechten Teil dazu beitragen, leistet aber weniger als vereinbart."