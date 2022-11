Was ist die Atlantik-Brücke? Die Atlantik-Brücke ist ein Netzwerk und Politikberatungsinstitut, das die Zusammenarbeit zwischen den USA und Deutschland vertiefen will. In dem 1952 gegründeten Verein sind Akteure aus der Wirschafts- und Finanzbranche, aus Politik, Medien und der Wissenschaft organisiert. Die Atlantik-Brücke hat ihren Sitz in Berlin. Seit 2019 ist Sigmar Gabriel ihr Vorsitzender, zuvor hatte der jetzige CDU-Chef Friedrich Merz den Posten inne.