In Hiroshima ist an den Abwurf der ersten Atombombe vor 77 Jahren erinnert worden. Um 8:15 Uhr (Ortszeit), dem Zeitpunkt, als der US-Bomber Enola Gay am 6. August 1945 die erste jemals eingesetzte Atombombe namens "Little Boy" über der japanischen Großstadt abgeworfen hatte, legten die Menschen in Hiroshima eine Schweigeminute ein.