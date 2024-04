Zuvor hatten US-Präsident Joe Biden und der Internationale Gerichtshof in Den Haag den Druck auf den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erhöht, rasch für den Schutz von Zivilisten und humanitären Helfern im Gaza-Krieg zu sorgen. In einem Telefonat forderte Biden den israelischen Regierungschef nach Angaben des Weißen Hauses auf, eine Reihe "spezifischer, konkreter und messbarer Schritte" zu unternehmen. Die künftige US-Politik in Bezug auf Gaza hänge davon ab, wie Israel diese Maßnahmen umsetze, warnte Biden.