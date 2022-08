Israel-Palästina-Konflikt Weitere Luftschläge in Gaza und Raketenangriffe auf Jerusalem

Unterdessen feuerten militante Palästinenser ihrerseits weiterhin Raketen auf Israel ab. Am Sonntagmorgen heulten Sirenen in den Gemeinden westlich von Jerusalem auf. Einwohner berichteten von Explosionen. Meldungen über mögliche Opfer und Schäden gab es zunächst nicht. Allerdings zeigte das neue und weiter entfernt liegende Ziel die Eskalation am dritten Tag der gegenseitigen Angriffe. Der "Islamische Dschihad" erklärte, man habe Jerusalem als Vergeltung für die Tötung Mansurs mit Raketen angegriffen.

Raketen werden aus Gaza in Richtung Israel abgefeuert. Bildrechte: IMAGO / NurPhoto

Bereits am Freitag und Samstag hatte der "Islamische Dschihad" rund 400 Raketen auf Israel abgefeuert. Die meisten wurden nach Angaben des israelischen Militärs vom Schutzschild "Iron Dome" abgefangen.



Das israelische Militär hatte am Freitag die großangelegte Militäraktion "Morgengrauen" gegen den "Islamischen Dschihad" in Gaza gestartet. Dabei wurden der Militärchef Taisir al-Dschabari und weitere Führungsmitglieder getötet. Der israelische Regierungschef Jair Lapid sagte am Sonntag, die Operation werde "so lange weitergehen wie notwendig". Man bemühe sich dabei, dass Unbeteiligte nicht zu Schaden kommen.