Militante Palästinenser in Gaza setzten ihrerseits die Raketenangriffe auf israelische Grenzorte fort. Nach israelischen Armee-Angaben heulten seit Sonntagmorgen in Ortschaften in der Nähe des Palästinensergebiets immer wieder die Warnsirenen. Medienberichten zufolge wurde in der Grenzstadt Sderot ein Mensch bei dem Einschlag einer Rakete schwer verletzt.

Die Hamas hatte am Samstagmorgen vom Gazastreifen aus tausende Raketen auf Israel abgefeuert und war mit Kämpfern aus der Luft, zu Land und über das Meer auf israelisches Gebiet eingedrungen. Die bewaffneten Hamas-Aktivisten töteten auch Zivilisten. Zudem würden mehr als hundert Menschen von der Hamas als "Gefangene gehalten", erklärte die israelische Regierung am Sonntagnachmittag. Unter den Geiseln sollen sich einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge auch deutsche Staatsangehörige befinden.

Die israelische Regierung kündigte daraufhin vernichtende Militärschläge gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen an. Das Büro von Ministerpräsident Netanjahu teilte am Sonntagmorgen mit, man wolle die militärischen und staatlichen Einrichtungen der Hamas zerstören. Die Organisation solle für viele Jahre nicht mehr in der Lage sein, die Bürger Israels zu bedrohen. Auf einer Regierungssitzung wurde zudem beschlossen, die Einfuhr von Strom, Brennstoff und Waren in den Gazastreifen abzuschneiden. Netanjahu rief die palästinensische Bevölkerung in Gaza dazu auf, zu flüchten.