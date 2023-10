Bei einer Solidaritätskundgebung für das von der islamistischen Hamas angegriffene Israel haben nach Angaben der Polizei rund 2.000 Menschen vor dem Brandenburger Tor in Berlin demonstriert. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer forderten das Ende von Unterstützungszahlungen an Palästinenser im Nahen Osten. Auf Plakaten stand etwa "Frieden und Sicherheit für Israel, keine Finanzhilfen für Terroristen".

Am Rande der Demonstration betonte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner, dass Berlin an Israels Seite stehe. "Ich finde, wir sollten uns als Stadt nicht spalten lassen. Berlin steht zusammen gegen Terror, gegen Krieg", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er verurteilte eine pro-palästinensische Versammlung am Samstag im Stadtteil Neukölln , bei der rund 50 Menschen den Großangriff auf Israel gefeiert hatten.

Auch in Mitteldeutschland zeigten Menschen ihre Solidarität mit Israel. In Leipzig versammelten sich am Sonntagnachmittag rund 200 Menschen zu einer Kundgebung. Zu der Demonstration hatte das junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Leipzig aufgerufen. In einer Schweigeminute wurde der Opfer der Attacken gedacht. Auch in Halle/Saale fand am Nachmittag eine Gedenkkundgebung statt.