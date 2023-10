Das Auswärtige Amt gab am Sonntagvormittag eine Reisewarnungen heraus. Der Krisenstab der Bundesregierung warnt demnach vor Reisen nach Israel, in die gesamten palästinensischen Gebiete und in den Libanon. Für den Gazastreifen und Teile des Libanons gab es bereits seit Längerem eine Warnung.



Das Amt ruft alle deutschen Staatsbürger vor Ort auf, sich in die Krisenvorsorgeliste ELEFAND einzutragen. Dem Amt zufolge ist der Flughafen in Tel-Aviv weiterhin geöffnet. Zudem gebe es am Sonntag einen Sonderflug der Fluggesellschaft Condor von Akaba in Jordanien nach Deutschland. Bei Bedarf könnten weitere Luftwaffenflüge eingerichtet werden. Im Falle einer Lageverschlechterung stehe die Bundeswehr auch für eine militärische Evakuierungsoperation bereit.