Die Terrororganisation Hamas hat erstmals ein Video mit einer mutmaßlichen israelischen Geisel veröffentlicht. Es zeigt, wie eine junge Frau am Arm verarztet wird. Sie nennt ihren Namen und erklärt, dass sie in einem Krankenhaus in Gaza behandelt werde. Medienberichten zufolge handelt es sich um eine 21-jährige Israelin, die auch den französischen Pass besitzt. Die Hamas hatte zuvor erklärt, zwischen 200 und 250 Menschen in den Gazastreifen verschleppt zu haben.