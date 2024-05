Führungskräfte der UN und der EU haben entsetzt auf die Berichte über getötete Kinder und Familien in Rafah im südlichen Gaza-Streifen reagiert. Bilder von verbrannten Kindern und Familien, die aus zerbombten Zelten in Rafah kämen, seien schockierend, erklärte die Chefin des Hilfswerks Unicef, Catherine Russell, auf dem Internetportal X. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell appellierte an Israel, seine Angriffe auf Rafah unverzüglich zu stoppen.