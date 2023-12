Kriegler schränkte aber ein, dass auch in dieser Konferenz kein Durchbruch erzielt worden sei, um das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten. Dies werde man immer wieder reißen. Das bedeute aber nicht, dass die Erderwärmung auch am Ende des Jahrhunderts über 1,5 Grad liegen müsse. Auf der UN-Klimakonferenz in Dubai hatte die Weltgemeinschaft erstmals zur Abkehr von fossilen Brennstoffen aufgerufen. Der geforderte klare Ausstieg wurde aber nicht erwähnt.