Die Weltklimakonferenz in Dubai (COP28) hat sich auf ein Schlussdokument verständigt. Darin ruft die Staatengemeinschaft zu einem "Übergang weg von fossilen Energieträgern" in den Energiesystemen auf, und zwar auf "eine gerechte, geordnete und faire Weise". COP28-Präsident Sultan Ahmed al-Dschaber verkündete die Entscheidung am Mittwoch im Konferenzplenum, nachdem keines der fast 200 Länder Einwände erhoben hatte. "Wir haben die Grundlage für einen transformativen Wandel", sagte al-Dschaber unter dem Beifall der Delegierten.