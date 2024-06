Abseits der "Schutzschild Ost"-Pläne will die Regierung Tusk aber auch den von der PiS-Vorgängerregierung an der Grenze zu Belarus errichteten Grenzzaun modifizieren. Immer wieder hatte es zuletzt Zwischenfälle gegeben, wenn polnische Sicherheitskräfte Migranten aus Richtung Belarus daran hindern wollten, auf polnisches Staatsgebiet zu gelangen. So soll die bestehende Struktur verstärkt und eine zweite Barriere errichtet werden. In der so entstandenen Pufferzone soll dann der polnische Grenzschutz mit Hilfe der Armee agieren.

Der Plan klingt ehrgeizig, die Öffentlichkeit hat ihn bisher nur in groben Umrissen kennengelernt. Der stellvertretende Verteidigungsminister Cezary Tomczyk betonte in dem Zusammenhang, dass die Details des Plans aus operativen Gründen geheim seien.

Die Angst vor einem Angriff Russlands ist in Polen inzwischen recht groß. So gaben in einer repräsentativen Umfrage im April 57 Prozent der Befragten an, dass sie einen bewaffneten russischen Angriff auf Nato-Länder in den nächsten drei bis acht Jahren für wahrscheinlich halten. Auch viele Experten, etwa der ehemalige Kommandeur der Landstreitkräfte, General Waldemar Skrzypczak, halten die Angst vor einem Angriff auf Polen für begründet und plädieren dafür, sich auf darauf vorzubereiten. Skrzypczak betont in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur PAP, dass diese Zeit auch für die Bildung von Einheiten genutzt werden sollte, die darauf spezialisiert sind, Befestigungsanlagen zu verteidigen. "Das ist sehr wichtig, denn es handelt sich um eine völlig andere Art Operationen als die, für die das Militär bisher ausgebildet wird", erklärte Skrzypczak.