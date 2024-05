Walsmann wurde 1963 in Erfurt geboren, ging dort zur Schule und studierte in Leipzig Rechtswissenschaft. Dann arbeitete sie zunächst beim VEB Robotron, dann in der Kommunalpolitik. Als CDU-Mitglied in der DDR war Walsmann von 1986 bis 1990 Abgordnete in der Volkskammer. Nach der Wende hatte sie verschiedene Funktionen im neuen Thüringer Justizministerium. Von 2004 bis 2018 saß sie im Thüringer Landtag, hatte von 2008 und 2013 mehrere Ministerposten inne und war Chefin der Staatskanzlei. Bei der Europawahl 2019 wurde sie als Spitzenkandidatin der CDU Thüringen ins Europäische Parlament gewählt. Walsmann ist evangelisch, verheiratet und hat drei Kinder.