Medienfreiheitsgesetz EU-Länder wollen Medien vor politischer Einflussnahme schützen

Medien in Europa sollen besser vor politischer Einflussnahme geschützt werden. Die ständigen Vertreter der EU-Staaten einigten sich am Mittwoch in Brüssel auf eine gemeinsame Position zum geplanten Medienfreiheitsgesetz. Laut Vertretern aus der Medienbranche sind jedoch noch weitere Diskussionen nötig.