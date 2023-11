Nahost-Krieg EU organisiert weitere Hilfsflüge für Gaza

Außenministerin Annalena Baerbock appellierte bei ihrem Besuch in Abu Dhabi an die arabischen Golfstaaten, gemeinsam mit dem Westen an einer Friedenslösung für die Menschen in Israel und den Palästinensergebieten zu arbeiten. "Alle Menschen haben ein Interesse an Frieden und daran, in Würde zu leben", sagte die Grünenpolitikerin am Freitag nach einem Gespräch mit dem Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Das gelte für Israelis wie auch für Palästinenser gleichermaßen.