Der in einem Straflager am Polarkreis ums Leben gekommene Kremlgegner Alexej Nawalny hätte Angaben seines Teams zufolge gegen den in Deutschland inhaftierten "Tiergartenmörder" ausgetauscht werden können. Die politische Direktorin des Nawalny-Fonds für die Bekämpfung der Korruption, Maria Pewtschich, sagte in einem Video, Nawalny habe in den nächsten Tagen freikommen sollen. Es sei eine Entscheidung zu seinem Austausch erreicht worden.