In Serbien hat die rechtsnationale Partei von Präsident Aleksandar Vučić die vorgezogene Parlamentswahl klar gewonnen. Wie die Wahlkommission nach Auszählung von 94 Prozent der Wahllokale am Montagmittag mitteilte, kommt die Serbische Fortschrittspartei SNS auf 47 Prozent der Stimmen. Sie legte damit im Vergleich zur vorangegangenen Abstimmung vor 17 Monaten zwei Prozentpunkte zu.

Regierungschef Aleksandar Vučić reklamierte den Sieg bereits am Wahlabend für sich. Die Opposition äußerte Betrugsverdacht. Sie reklamierte rund 450 Verstöße gegen die Wahlordnung. Insbesondere in der Hauptstadt Belgrad habe die SNS mit Hilfe staatlicher Stellen massiv betrogen.



Oppositionsführer Miroslav Aleksić behauptete, die Behörden in Belgrad hätten 40.000 Personalausweise ausgestellt für Menschen, die gar nicht in der Stadt lebten. Medien berichteten, Menschen aus dem serbischen Teil Bosnien-Herzegowinas seien mit Bussen zur Wahl in Belgrad gebracht worden. Ministerpräsidentin Ana Brnabić wies die Vorwürfe zurück.



In der Hauptstadt wurde parallel zur Parlamentswahl auch die Stadtversammlung neu gewählt. Anders als auf Landesebene zeichnet sich eine Pattsituation zwischen SND und der liberalen Opposition ab.