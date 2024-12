Faktencheck Taurus-Marschflugkörper müssen nicht von Bundeswehr bedient werden

Aber wie würden die Militärs in den Drittländern lernen, diese Kriegswaffen zu bedienen? Nicht durch die Bundeswehr, erklärt Rafael Loss vom European Council on Foreign Relations in Berlin: "Wenn die Bundesregierung die Entscheidung treffen würde, der Ukraine Taurus zur Verfügung zu stellen, dann kann zusammen mit der Industrie eine Anlernungs- und Lieferpipeline aufgebaut werden, die sicherstellt, dass keine Bundeswehr-Soldatinnen und -Soldaten beteiligt wären." Dieser Prozess würde also über das bayerische Unternehmen Taurus System GmbH laufen.