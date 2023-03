USA Donald Trump befürchtet Festnahme

Hauptinhalt

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump geht von seiner baldigen Festnahme aus und ruft zu Protesten auf. Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in New York wegen Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Ein Geschworenengremium entscheidet, ob Anklage erhoben wird.