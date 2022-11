Der frühere US-Präsident Donald Trump tritt bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut an. "Um Amerika wieder großartig und glorreich zu machen, verkünde ich meine Kandidatur als Präsident der Vereinigten Staaten", sagte Trump in einer Rede vor Anhängern in seinem Anwesens Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida. "Amerikas Comeback beginnt genau jetzt", sagte der 76-Jährige Rechtspopulist unter großem Jubel seiner Anhänger.