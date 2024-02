EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bewirbt sich für eine zweite Amtszeit. Die 65-Jährige wurde am Montag einstimmig vom CDU-Vorstand als Spitzenkandidatin für die Europawahl vorgeschlagen. Von der Leyen gab die Kandidatur am Mittag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit CDU-Parteichef Friedrich Merz in Berlin bekannt. Die Politikerin sagte mit Blick auf ihre erste Amtszeit: "In diesen fünf Jahren ist nicht nur meine Leidenschaft für Europa gewachsen, sondern natürlich auch meine Erfahrung, wie viel dieses Europa für seine Menschen leisten kann."