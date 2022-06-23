Юля Пшенична: Мої німецькі тижні | Частина 3

від MDR AKTUELL

стан: 23. червня 2022, 22:53 Год.

«Потрібно бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатись на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти хоча б удвічі швидше!» (Л.Керрол «Аліса в в країні чудес»).

Rucksack
шкільний рюкзак Права на зображення: Julia Pshenychna/MDR

Саме ця цитата дуже точно описує наше життя в Німеччині.

Так, окрім щоденної біганини з документами, пошуком квартири та меблів, хворобами дітей, переїздом я, як і всі мами стикнулася з тим, що наші діти можуть і мають ходити до школи. О щастя! І, що робити, щоб дитина пішла у школу?

Julia Pshenychna
Bildrechte: Julia Pshenychna/MDR

Julia Pshenychna Meine deutschen Wochen | Teil 3

Meine deutschen Wochen | Teil 3

"Man muss so schnell wie möglich laufen, um nur an Ort und Stelle zu bleiben, will man aber irgendwohin gelangen, dann muss man mindestens doppelt so schnell rennen!" (Lewis Carroll: "Alice im Wunderland").

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Етапи нашого шляху до навчання виглядали так:

  1.  знайти школу (дві школи: бо маю доньку-підлітка 16 років з фізико математичною освітою та першокласницю, яка майже нічого не вміє (бо більшість часу в Україні навчалася онлайн (коли була змога)
  2. Отримати довідку від лікаря про те, що дитина здорова та може відвідувати школу (і зробити щеплення від кору, яке в Німеччині є обов’язковим)
  3. Потрапити у школу (бо вільні місця закінчуються, щойно розпочався набір(мова йде про інтеграційні українські класи в німецьких школах)

10 клас. Моя старша донька у Києві навчалася у фізико-математичному ліцеї, тому я намагалась, щоб тут, у Галле, вона продовжила здобувати таку ж спеціальну освіту. На щастя, нас прийняли до фізико-математичної гімназії (до кінця навчального року, як Gastschulerin/іноземний/гостьовий учень). Тут навчання – англійською, тому донька, на щастя може все розуміти, плюс, тут є уроки німецької мови для українських школярів. Ми (як і всі українські діти, які опинилися тут, в Німеччині) поєднували онлайн навчання та складали іспити в українському ліцеї. Паралельно з цим, старша навчалася у німецькій гімназії.

1 клас. Ніколи не думала, що з першим класом буде важче, ніж з 10-м.

Через те, що Марго (7 років) не знає німецької, я віддала її в україномовний клас в німецькій школі. До першої (з україномовними класами в Галле) школи, ми запізнилися (місць вже не було), тому закидувала онлайн листами цю школу, нагадуючи про нас, поки адміністрація не відписалась, та не повідомила, що в школі скоро з’явиться такий україномовний клас (завжди потрібно нагадувати про себе, не чекаючи, що про вам хтось щось винен). Взявши папку з усіма документами ми поспішили на зустріч, на якій відбулось зарахування. На щастя, ми розпочали навчання. Але, мала поки не розуміє мотивацію, їй дуже важко вставати о 06:00 щодня, щоб о 07:20 бути в школі (бо о 07:30 розпочинаються уроки). Хоча друзі, прогулянки у шкільному дворі їй дуже до вподоби (як і всім дітям)). Марго вчиться до 12:30 і має по 5 уроків (такі ж, як в українській школі + німецька мова). Ми також навчалися онлайн в нашій київській школі (виконували завдання вдома і склали перехідні тести до 2 класу).

Julia Pshenychna
Bildrechte: Julia Pshenychna/MDR

Одночасно з пошуком шкіл і зарахуванням до них, ми мали зробити довідки від дитячого лікаря (знайшли найближчого від домівки у Google Maps). Прийшовши до лікаря, ми надали страховку (якщо її поки що немає, то потрібно отримати в соціальній службі спеціальну форму для лікаря). Оглянувши дітей, лікар виписала (без проблем) довідку на відвідування школи. У моїх обох доньок не було щеплення від кору (тут це обов’язково), тому кожній з них ми зробили перше, а за місяць, друге щеплення).

Батькам дітей, які відвідують школи в Німеччині мають дати Schulbescheinigung – документ, що підтверджує їх навчання в цьому учбовому закладі. Українцям його дуже важливо отримати, щоб соціальна служба сплачувала за харчування дитини у школі, бо самотужки сплачувати всі необхідні рахунки фінансово важко.

Ще декілька особливостей навчання дітей у школах:

  1. Початок уроків (як правило) о 07:30.
  2. Літні канікули тут у Sachsen-Anhalt (земля в Німеччині, де знаходиться міста Халле, де ми зараз живемо) починаються з 14 липня і тривають до 25 серпня.
  3. Якщо ваша дитина (як моя старша), збирається на екскурсію з класом, потрібно отримати листа від школи з планом поїздки та її вартістю, яку необхідно відправити до sozialamt/job center, щоб вони сплатили її.
  4. В україномовних класах у німецьких школах, як правило, об’єднані 0 – 2 класи, 3 – 4 класи (але це залежить від школи та кількості вчителів, у нас, принаймні, так).

Як би не було складно вставати зранку, надихати, підтримувати, допомагати малій надолужувати упущене, я неймовірно щаслива, що мої діти мають можливість навчатися тут! І ще, я дуже захоплююсь вчителями! Німецькими, які мають щиру співчутливість та розуміння до наших проблем, неймовірне терпіння, та не шкодують ресурсів заради навчання наших дітей (тут у українських вчителів немає підручників і вони знаходять матеріал, який потім друкують, щоб роздати завдання кожній дитині).

А наші українські вчителі, що працюють тут, у німецьких школах – справжні герої та героїні! Адже вони, як і ми мають такі ж соціальні та інші проблеми, власних дітей, а ще і повноцінно працюють, шукають матеріали та віддають свої знання, сили та енергію нашим діткам!

Німецькі школи не були б німецькими, якби в них все не було дуже дисципліновано, чітко, сплановано, але разом з тим дуже щиро та дружелюбно.

Така наша коротенька історія про довгий шлях до знань тут, в Німеччині!
На цьому бажаю всім знайти свою потрібну швидкість, щоб встигати робити всі заплановані справи та успішно рухатись вперед!

Julia Pshenychna
Права на зображення: Julia Pshenychna/MDR

Юля Пшенична: Мої німецькі тижні | Частина 1

Юля Пшенична: Мої німецькі тижні | Частина 1

Вітаю всіх! Мене звати Юля Пшенична (42 роки) і я хочу поділитися з вами історією свого несподіваного життя в Німеччині.

Cтаття
Julia Pshenycha mit ihrer Tochter
Права на зображення: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Юля Пшенична: Мої німецькі тижні | Частина 2

Юля Пшенична: Мої німецькі тижні | Частина 2

Вітаю! Мене звати Юля Пшенична. Хочу поділитись з вами моїми враженнями та досвідом від свого нового життя тут, в Німеччині.

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https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/video-633254.html

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Julia Pshenychna
Bildrechte: Julia Pshenychna/MDR

Julia Pshenychna Meine deutschen Wochen | Teil 3

Meine deutschen Wochen | Teil 3

23.06.2022 | 22:52 Uhr

"Man muss so schnell wie möglich laufen, um nur an Ort und Stelle zu bleiben, will man aber irgendwohin gelangen, dann muss man mindestens doppelt so schnell rennen!" (Lewis Carroll: "Alice im Wunderland").

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MDR AKTUELL Do 12.05.2022 15:36Uhr 04:10 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2028026.html

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Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 8 min
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8 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 30.05.2022

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MDR AKTUELL Mo 30.05.2022 16:11Uhr 07:51 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2042234.html

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