ARD DEBÜT спеціальні короткометражні фільми з України» в медіатеці ARD

Наразі у медіатеці ARD доступні 13 тематично різних короткометражних фільмів з України. Режисери-дебютанти розповідають у своїх художніх короткометражних фільмах, зняті молоддю у 2018–2021 роках в Україні, про перше кохання, соціальні норми, тугу за приналежностю, а також багаторічну лінію фронту на Азовському морі.

Мета – дати глядачам уявлення про країну, яка наразі у центрі уваги всього світу. Водночас дати шанс кінематографістам, які ще на початку своєї кар'єри та чиє професійне майбутнє більш ніж невизначене.