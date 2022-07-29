ARD DEBÜT спеціальні короткометражні фільми з України» в медіатеці ARD

від MDR AKTUELL

стан: 29. липня 2022, 14:18 Год.

Blick in einen leeren Kinosaal.
Права на зображення: MDR/Ole Steffen

Наразі у медіатеці ARD доступні 13 тематично різних короткометражних фільмів з України. Режисери-дебютанти розповідають у своїх художніх короткометражних фільмах, зняті молоддю у 2018–2021 роках в Україні, про перше кохання, соціальні норми, тугу за приналежностю, а також багаторічну лінію фронту на Азовському морі.

Мета – дати глядачам уявлення про країну, яка наразі у центрі уваги всього світу. Водночас дати шанс  кінематографістам, які ще на початку своєї кар'єри та чиє професійне майбутнє більш ніж невизначене.

«ARD DEBÜT Special short films from Ukraine» – це спільна кампанія. За участю NDR, rbb, SWR, WDR, BR і MDR для ARD.

ARD Mediathek
Bildrechte: ARD

ARD DEBÜT спеціальні короткометражні фільми з України» в медіатеці ARD

ARD DEBÜT спеціальні короткометражні фільми з України» в медіатеці ARD

Наразі у медіатеці ARD доступні 13 тематично різних короткометражних фільмів з України.

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https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2077818.html

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