Mitteldeutschland kompakt | 12.07.2022

In Teilen Sachsen-Anhalts streiken morgen wieder die kommunalen Bus- und Straßenbahnfahrer.

Die Gewerkschaft ver.di hat rund 2.100 Beschäftigte aufgerufen, am Mittwoch die Arbeit ruhen zu lassen. Betroffen sind die Verkehrsgesellschaften in Dessau, Halle, Magdeburg und im Burgenlandkreis. Wie die Gewerkschaft mitteilte, hat auch die zweite Verhandlungsrunde im Tarifstreit kein Ergebnis gebracht. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 1,50 Euro mehr pro Stunde und eine bessere Bezahlung der Azubis. Die Arbeitgeber boten bisher einmalig 300 Euro an. Bereits am Freitag hatte es in Sachsen-Anhalt Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr gegeben.

Bereits etwas früher als im Vorjahr beginnt am 15. Juli die Maislabyrinth-Saison in Petersberg bei Halle.

Ab diesem Freitag lockt das von der Wimex Gruppe auf 35.000 Quadratmetern errichtete Ausflugsziel Familien und Menschen jeden Alters, um unbeschwerte und zugleich spannende Stunden in der Natur zu verbringen. Von 10 bis 18 Uhr ist der Irrgarten täglich außer montags geöffnet. Die Irrwege des Labyrinths bilden eine Weltkarte mit Friedenstaube ab, wie Aufnahmen aus der Vogelperspektive zeigen. "Letzten Sommer war unser Maislabyrinth ein großer Besuchermagnet. Wir sind sicher, die Menschen rund um Halle haben auch dieses Jahr viel Freude bei uns. Nicht zuletzt, weil wir mit unserem Labyrinth-Motiv ein Zeichen des Friedens und der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen", erklärt Frank Krüger, Betriebsleiter Landwirtschaft von der Wimex Gruppe. Das familiengeführte Unternehmen spendet den Gewinn aus dem Maislabyrinth an das UNICEF Nothilfeprogramm für Kinder aus der Ukraine.

Die Kapazität der Gemeinschaftsunterkunft in Obermehler im Thüringer Unstrut-Hainich-Kreis wird wieder hochgefahren.

Bis zu 1.000 Flüchtlinge sollen hier untergebracht werden, wie Landrat Harald Zanker am Montag im Kreistag sagte. Derzeit sind es rund 300. Es werde auch darüber nachgedacht, die alte Schule auf dem Gelände als Sozialzentrum auszubauen. Derzeit habe der Kreis 1.050 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, so Zanker. Nach Erfurt, Jena, dem Wartburgkreis und Gera seien das in Thüringen die meisten. Bis die Quartiere in Obermehler hergerichtet sind, gibt es eine Notunterkunft auf dem Gelände der ehemaligen Görmarkaserne. Dort betreut die Diakonie Doppelpunkt 50 geflüchtete Menschen; auf dem Gelände wird derzeit noch eine weitere Halle hergerichtet.

Die ersten Städte in Thüringen arbeiten an Notfallplänen für eine mögliche Gasknappheit.

Die Stadt Weimar teilte dem MDR mit, dass sich ein Krisenstab bereits regelmäßig treffe. Es gehe darum, was die Stadt im Ernstfall tun könne. Die Stadt Erfurt plant einen Energiegipfel. Ein Sprecher sagte, man werde dann die Auswirkungen einer Gas-Knappheit auf einzelne Bereiche untersuchen. Der Wartburgkreis erklärte, man erarbeite einen Notfallplan. In den Wintermonaten soll der Energieverbrauch in öffentlichen Gebäuden heruntergefahren werden.

Immer mehr Regionen in Sachsen verbieten wegen der anhaltenden Trockenheit die Entnahme von Wasser aus Flüssen und Seen.

Nun gilt der Wasserstopp auch für den Landkreis Leipzig. Dort dürfen nun Eigentümer und Anlieger von Gewässergrundstücken ab sofort kein Wasser mehr aus Seen, Flüssen und Gräben pumpen, um damit eigene Grundstücke zu bewässern. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Die entsprechende Verfügung gelte für das gesamte Kreisgebiet bis zum 30. September oder bis auf Widerruf. Zuvor hatten bereits Dresden sowie die Landkreise Nordsachsen, Mittelsachsen, Görlitz und der Erzgebirgskreis die Wasserentnahme verboten. Verstöße können mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden. In den meisten Regionen ist die Benutzung von Gießkannen oder Eimern weiter erlaubt.

Die Stadt Leipzig testet ab heute als Modellkommune ein Mietsystem für Transporträder.

Der fünfmonatige Probelauf soll das Potenzial eines Lastenradsystems für die Stadt aufzeigen. Details dazu will Baubürgermeister Thomas Dienberg am Nachmittag an der Mobilitätsstation am Bayrischen Bahnhof vorstellen. Laut einer Studie der Verbraucherzentrale Sachsen liegen Lastenräder voll im Trend. In ganz Deutschland wurden im vergangenen Jahr 167.000 solcher Räder verkauft. Das ist ein Wachstum von 62 Prozent.

Die EU befürchtet, dass sich die Mafia und andere kriminelle Netzwerke Waffen aus der Ukraine besorgen.

Innenkommissarin Johansson sagte, es gebe Anzeichen für Schmuggel. Man wisse außerdem aus Erfahrung, dass Waffen während und nach Konflikten zirkulierten. Johansson verwies dabei auf die Entwicklungen im Zuge des Jugoslawien-Krieges in den 90er Jahren. Die Kommissarin kündigte deshalb eine stärkere Zusammenarbeit mit der ukrainischen Nachbarrepublik Moldau an. - Die EU-Innenminister beraten zurzeit in Prag über die Konsequenzen des russischen Angriffskriegs für die Sicherheitslage in den Mitgliedsstaaten.

Die Zahl hungernder Menschen auf der Erde ist auf fast 828 Millionen gestiegen.