Mitteldeutschland kompakt | 21.07.2022

Die Sportjugend Eisenach hat am Dienstag eine Fahrt von einheimischen und ukrainischen Kindern organisiert.

Bereits im Zug nach Leipzig hätten Mädchen und Jungen trotz Sprachbarrieren mit viel Spaß gemeinsam Spiele gespielt. In Leipzig besuchte die Gruppe einen Indoor-Trampolinpark. Finanziert wurde die Fahrt durch Spendengelder, die bei einem Benefizkonzert im Landestheater gesammelt wurden, mit Hilfe des Eisenacher Jugendforums und der "Partnerschaft für Demokratie“ Eisenach und Wutha-Farnroda.

Die Krankenhäuser in Thüringen kämpfen mit Lieferausfällen bei einigen Arzneimitteln.

Bereits jetzt sei der Ibuprofen-Fiebersaft aus, sagte der Chefarzt der Kinderklinik in Gera Lutz Hempel. Er wird nur in Indien produziert und bei Kindern als fiebersenkendes Medikament eingesetzt. Ein weiterer Engpass werde bei einem Medikament für Schlaganfallpatienten erwartet, hieß es in Gera bei einer Gesprächsrunde mit Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner. Der einzige deutsche Lyse-Mittel-Hersteller habe angekündigt, dass seine Produktionskapazitäten nicht mehr ausreichen, um den Bedarf zu decken. Nach Angaben von Gesundheitsministerin Heike Werner ist die Situation in den anderen Kliniken in Thüringen ähnlich. Sie verwies auf eine bundesweite Arbeitsgruppe, die nach Wegen aus der Medikamentenkrise sucht. Die Chefin der Geraer Krankenhausapotheke Manuela Pertsch sprach zudem von gestiegenen Preisen bei Medikamenten und medizinischem Material. Die Krankenhausapotheke in Gera hält rund 6.000 Medikamente vor und versorgt damit auch Kliniken und Medizinische Versorgungszentren in Altenburg, Zeitz und Naumburg.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sorgt mit seinen neuen Äußerungen zum Ukraine-Krieg für heftige Diskussionen.

Kretschmer hatte gefordert, dass Deutschland darauf einwirken müsse, dass der Krieg eingefroren wird. Man brauche auch weiter russische Rohstoffe. Mit der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hat sich heute eine prominente Unterstützerin von Kretschmer zu Wort gemeldet. Wagenknecht sagte der Deutschen Presse Agentur, dass der Wirtschaftskrieg Deutschland ruiniere, während er Putin kaum schade und das Sterben in der Ukraine nicht beende. Auch die rechtsgerichtete AfD argumentiert in diesem Sinne. Bundessprecher Tino Chrupalla sagte zudem, dass Kretschmer auf AfD-Linie einschwenke, weil er wisse, dass die CDU in Sachsen keine Mehrheit mehr erhalten würde, wenn sie dem Kriegstreiber Merz folge. Aus seiner eigenen Partei, der CDU, kommt vor allem auf Bundesebene heftiger Widerspruch. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Ruprecht Polenz schrieb beispielsweise auf Twitter, dass Kretschmer nicht der einzige sei, der meine, man müsse sich irgendwie mit Russland arrangieren und sei es auf Kosten der Ukraine. Diese Vorschläge würden jedoch das Gegenteil von Frieden bewirken. Der Dresdner FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst wirft Kretschmer sogar vor, dass er die deutsche Position schwächen würde. Der imperiale Größenwahn Putins ließe sich nicht mit netten Worten stoppen, so Herbst.

In Chemnitz spielen deutsche und ukrainische Kinder in dieser Woche gemeinsam Theater.

Das Projekt steht unter dem Motto " Nimms in die Hand" und geht auf eine Initiative der Off-Bühne Komplex zurück. In Workshops lernen die Kinder, ihre Gefühle auszudrücken und eine Geschichte zu erzählen. Morgen (Freitag) Nachmittag laden die Teilnehmer zu einer ersten Theateraufführung ins Kinder- und Jugendhaus UK ein.

Im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gilt für sämtliche Wälder ab sofort seit Mittwoch ein nächtliches Betretungsverbot.

Das Landratsamt in Pirna begründete seine Allgemeinverfügung mit der anhaltenden Trockenheit. Von 21:00 Uhr abends bis 6:00 Uhr früh dürfen die Wälder im Landkreis nicht betreten werden, tagsüber müssen die Wanderer auf den Wegen bleiben. Ausgenommen davon ist der Aufenthalt in den Trekkinghütten und auf Biwakplätzen des Forststeigs, wenn diese vor 21:00 Uhr erreicht werden. Es drohen empfindliche Strafen: Der vorsätzliche oder fahrlässige Verstoß ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldstrafe von bis zu 2.500 Euro, in besonders schweren Fällen bis zu 10.000 Euro geahndet werden. Die Allgemeinverfügung gilt bis auf Widerruf. In dieser Woche hatte es im Landkreis Schweiz-Osterzgebirge mehrere Waldbrände gegeben, darunter unterhalb der bekannten Bastei-Aussicht im Elbsandsteingebirge.

Sachsen-Anhalts Wasserwirtschaft hat an die Verbraucher appelliert, die Verbote zur Wasserentnahme einzuhalten.

Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, diese Verbote dienten dazu zu vermeiden, dass die ohnehin geringen Wasserstände vor allem kleinerer Bäche weiter absinken und ganz austrocknen. Alles Wasser, das nicht aus Seen oder Teichen entnommen wird, trage dazu bei, die angespannte Situation nicht weiter zu verschärfen. Fließ-und Standgewässer seien Lebensraum für die verschiedensten Organismen. Auch sie müssten geschützt und erhalten werden. Die Wasserbehörde rät Gartenbesitzern, die Beregnung auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren. Rasenflächen könnten auch mal verdorren und gelb werden. Sie würden sich in der Regel bei ausreichenden Niederschlägen wieder erholen. Notfalls könne auch Trinkwasser eingesetzt werden, um ausgewählte Pflanzen zu bewässern. Trinkwasser werde aus wesentlich größeren Tiefen entnommen. Wer seinen Garten beregnen will, soll das laut Behörde am besten am frühen Morgen oder am Abend machen. Am effektivsten seien die Nachtstunden.

Fast alle Geflüchteten aus der Ukraine wollen in Deutschland arbeiten.

Das geht aus einer nicht-repräsentativen Umfrage des Münchner Ifo-Instituts hervor. Dabei gaben 90 Prozent der Befragten an, während ihres Aufenthalts in Deutschland eine Beschäftigung aufnehmen zu wollen. 32 Prozent waren bereit, unter ihrer Qualifikation zu arbeiten. An der Umfrage hatten sich knapp 940 Ukrainer beteiligt.

Nach der Wartung von Nord Stream 1 ist am Morgen die Gaslieferung durch die deutsch-russische Gaspipeline wieder angelaufen.