Mitteldeutschland kompakt | 22.07.2022

Im St. Elisabeth-Krankenhausgebäude des Eichsfeldklinikums in Worbis leben derzeit 37 Ukrainerinnen und Ukrainer.

Wie der Landkreis Eichsfeld bestätigte, wurden die Menschen dort bereits vor einer Woche untergebracht. Die "Thüringer Allgemeine" berichtete zuerst, dass das Krankenhaus nun doch genutzt wird. Bereits seit einigen Wochen gab es immer wieder Mutmaßungen, dass das Gebäude als Flüchtlingsunterkunft eingesetzt werden könnte. Der tatsächliche Entschluss wurde jedoch nicht vom Landkreis Eichsfeld oder der Stadt Leinefelde-Worbis mitgeteilt. Ob mehr Menschen in dem Gebäude untergebracht werden, hänge davon ab, wie viele Menschen weiterhin dem Landkreis Eichsfeld zugewiesen werden, so die Verwaltung. Der Landkreis befände sich außerdem in regelmäßiger Absprache mit der Stadt Leinefelde-Worbis.

Bei Feldbränden in Thüringen ist erneut hoher Sachschaden entstanden.

Allein im Kreis Sömmerda brannte es gestern an drei unterschiedlichen Stellen. Der Schaden auf allen drei Flächen beläuft sich auf insgesamt 120.000 Euro. - In Gera hat es erneut im Stadtwald gebrannt. Die Polizei konnte das Feuer schnell löschen. Es war bereits das vierte Mal, dass es in den vergangenen Tagen im Geraer Stadtwald gebrannt hat. - Im benachbarten Altenburger Land ruft die Kreisverwaltung zum Wassersparen auf. Rasenflächen sollen nicht mehr bewässert und Nutzpflanzen mit Brunnenwasser gegossen werden.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat kritisiert, dass es in Sachsen viele Beschäftigte im Niedriglohnsektor gibt.

Der Landkreis Görlitz habe bundesweit mit 40,9 Prozent den höchsten Anteil, erklärte der DGB Sachsen. Im Erzgebirgskreis seien es 40,5 Prozent. Sachsen dürfe nicht länger das Land der Negativrekorde sein, sagte Landeschef Schlimbach. Es gebe Branchen, die offensichtlich nicht begriffen hätten, dass Fachkräfte nicht mit Niedriglöhnen zu gewinnen und zu halten seien. Im Gastgewerbe und in der Leiharbeit habe es im vergangenen Jahr die niedrigsten Löhne gegeben, so der DGB-Landeschef.

Die Badeseen im Landkreis Nordsachsen haben eine gute Wasserqualität.

Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell - nach den regelmäßigen Kontrollen - keine Beanstandungen. Das betrifft etwa das Naturbad Luppa, den Autobahnsee Kleinliebenau oder die Kiesgrube Eilenburg. Gleiches trifft auch zu für das Freibad in Mügeln, das Parthebad in Taucha und das Erlebnisbad Platsch in Oschatz.

Die Ukraine und Russland wollen heute in Istanbul ein Abkommen unterzeichnen, mit dem die Ausfuhr von Getreide wieder möglich werden soll.

Die Einigung war über mehrere Wochen unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen ausgehandelt worden. Sie sieht unter anderem gesicherte Korridore im Schwarzen Meer für die Ausfuhr von ukrainischem Getreide vor. Derzeit sind bis zu 25 Millionen Tonnen Getreide in der Ukraine durch russische Truppen blockiert. Auch für Russland soll die Ausfuhr eigenen Getreides und Düngers erleichtert werden. - Das Ausbleiben hat vor allem in afrikanischen Ländern zu Engpässen bei der Lebensmittelversorgung geführt.

Außenministerin Annalena Baerbock hat für eine stärkere Vernetzung im europäischen Gesundheitsbereich geworben.

In Barleben bei Magdeburg sagte die Grünen-Politikerin, man wolle in Zukunft nicht mehr von nur einem Land abhängig sein. Die letzten Jahre hätten gezeigt, dass selbst der kleinste Ausfall bei gesundheitlichen Lieferketten die Gesundheit gefährden könne. Das reiche von Plastikhandschuhen bis hin zu Antibiotika. Das habe verdeutlicht, dass wir nicht nur verwundbar sind durch militärische Angriffe, sondern auch, wenn essentielle Teile unserer Gesundheitsversorgung ausfallen, erklärte Baerbock. Zu einem gesamtheitlichen Sicherheitskonzept gehörten auch starke Krankenhäuser, Pflegepersonal und die Medikamentenversorgung. Man dürfe sich nicht selber „ins Knie schießen“, so Baerbock, weil man die Medikamentenversorgung nicht sicherstellen könne.

Die Verkehrsunternehmen in Deutschland haben sich für eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets um zwei Monate ausgesprochen.