Mitteldeutschland kompakt | 12.09.2022

Das geht aus den Zahlen der Regionalagentur für Arbeit hervor. Agenturchef Hansen sagte der Leipziger Volkszeitung, immer mehr Beschäftigte wünschten sich flexiblere Arbeitszeiten. Außerdem würden zunehmend Mini-Jobs in sozialversicherungs-pflichtige Teilzeitjobs umgewandelt. Nach den Zahlen der Agentur arbeitet ein Drittel der 1,6 Millionen Beschäftigten in Sachsen in Teilzeit. Der DGB wies darauf hin, dass in Branchen wie dem Einzelhandel oder dem Reinigungsgewerbe Teilzeit keine freiwillige Entscheidung sei.