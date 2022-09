Mitteldeutschland kompakt | 19.09.2022

30 Organisationen laden an 20 Locations der Landeshauptstadt zu 40 Beiträgen ein. In den Themenrubriken "Voneinander erzählen", "Gute Praxis", "Lebensart", "Beratung", "Sport & Diversität", "Flucht" sowie "Internationales" richten sich die Veranstalter an haupt- und ehrenamtliches Publikum, an Familien, Musik- und Sportinteressierte, Ratgebende sowie Information- und Austausch-Suchende. In vielen IKW-Beiträgen steht die Ukraine im Fokus. So widmet sich das Familienfest "Ukraine ist unsere Seele" des Vereins Harmonia e.V. der Geschichte und Kultur des Landes. Für viele aus der Ukraine nach Magdeburg geflüchtete Kinder und Frauen ist der Verein in den vergangenen Monaten zur neuen künstlerischen und soziokulturellen Heimat geworden. Das wird in einem Kulturerlebnis unter freiem Himmel am 25. September ab 14.00 Uhr auf dem Hof des "einewelt haus" zu erleben sein. Der Politische Runde Tisch der Frauen der Stadt Magdeburg und der SKV Meridian e.V. laden zu der gemeinsamen Veranstaltung "Musik vereint uns – Interkulturelles Programm" am 27. September um 12.30 Uhr ins Rathaus ein. Am Programm beteiligt sind zwei professionelle Künstlerinnen: Viktoria Zabalotska, Sängerin aus Kiew, Preisträgerin internationaler Gesangswettbewerbe und Anna Grinberg am Klavier. Es werden Lieder in deutscher, italienischer, russischer und ukrainischer Sprache gesungen. Alle Veranstaltungen können kostenfrei besucht werden.