Mitteldeutschland kompakt | 15.11.2022

Das waren erneut rund 1.000 weniger als vor einer Woche. Nach Angaben der Polizei war etwa die Hälfte der Kundgebungen angemeldet. Wie in den Wochen zuvor richtete sich der Protest vor allem gegen die Energiepolitik und die Haltung der Bundesregierung zum Krieg in der Ukraine. Bei einem Umzug in Eisenach wehten neben Fahnen mit Friedenstauben auch Russland-Fahnen. Thema der Demonstrationen war außerdem Kritik an Corona-Regeln. Nach Angaben der Polizei lag der Schwerpunkt erneut in Ostthüringen. Demnach waren in Altenburg gut 1.700 Demonstranten auf der Straße, in Gera etwa 1.500 und in Saalfeld und Sonneberg zusammen 1.300. In Bad Langensalza folgten etwa 400 Menschen einem privaten Aufruf von Bürgermeister Matthias Reinz. Demonstriert wurde auch in Weimar und Erfurt, wo jeweils mehrere Hundert Menschen den Aufrufen zum Protest gefolgt waren.