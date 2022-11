Mitteldeutschland kompakt | 24.11.2022

Wie Vizelandrat Jürgen Köpper (CDU) am Donnerstag sagte, ist die zentrale Unterkunft in einem ehemaligen Bürokomplex mit fast 200 Menschen komplett belegt. Laut Köpper wurden in den letzten Tagen noch einmal über 40 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Damit habe der Landkreis wieder die Kapazitätsgrenze erreicht. Die ursprüngliche Unterkunft in einer ehemaligen Schule ist mittlerweile wieder leer. Sie wird ab dem kommenden Jahr wieder für den Unterricht gebraucht, weil eine andere Schule saniert wird. Um das Gebäude wieder herzurrichten, sind nach Angaben Köppers mindestens 100.000 Euro nötig.